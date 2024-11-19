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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الأشموني": انتهاء موسم حصاد محصول الأرز بمراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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أعلن  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتهاء موسم حصاد الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود مديرية الزراعة في المرور الميداني والمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز بالمحافظة وتقديم الدعم الفني والتوصيات لهم في هذا الشأن لافتا إلى أن ما تم حصاده من محصول الأرز هذا الموسم بلغ ٢٤٩٢٦٤ فدان .

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد  محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم زراعته من محصول الأرز بالمحافظة بلغ ٢٤٩٢٦٤ فدان أصناف سوبر ٣٠٠ - سخا ١٠٨ - سخا ١٠٤ - سخا ١٠٧ - جيزة ١٧٧ - جيزة ١٧٨ - جيزة ١٧٩ - هجين مصر ١ وأن المساحة التي تم تسويتها بالليزر بلغت ١٠١٢ فدان خدمة إرشادية تابعة لمشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح – ههيا - أبو حماد - ديرب نجم – الإبراهيمية - كفر صقر- أبو كبير- القنايات)، لافتا إلى تنفيذ ١٠ أيام حقل بمراكز عمل المشروع خلال شهر يوليو و أغسطس.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ ندوات إرشادية تابعة للقوافل الإرشادية بالإشتراك مع معهد بحوث الإرشاد والمعاهد البحثية المختلفة وقسم بحوث الأرز كما تم تنفيذ يوم حصاد بمركز الإبراهيمية تابع لمشروع الترشيد بإجمالي إنتاجية بلغت ٤.٥  طن /  فدان للصنف المنزرع جيزه ١٧٩.

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