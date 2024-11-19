وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان للصناعات الهندسية"

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، و ذلك في إطار حرص على التواجد الدائم بين العاملين و متابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص الوزير محمد صلاح على التواجد في شركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي) في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل و تنفيذ خطة الإنتاج اليومية، و أثناء الجولة التفقدية ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من العاملين بالشركة ؛ وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضًا الإطمئنان على سير العملية الإنتاجية مؤكداً على اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي و المساهمة في خطة توطين الصناعات.

وتفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع و التأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة و ترتيب الخلايا التخزينية، كما قام سيادته بتفقد العديد من خطوط الإنتاج و منها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية و التي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، و خط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة و جودة عالية، وتفقد أيضًا خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع ، وخط الدرلفة و الذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة.

وعقب انتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات و المعدات، قام بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية و المدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، إذ تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية و التي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) و تشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

وقد تابع الوزير محمد صلاح خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان للصناعات الهندسية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركات و الوحدات التابعة.