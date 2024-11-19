شعبة العدد والآلات: إعادة تشغيل النصر للمسبوكات خطوة محورية لدعم الاقتصاد القومي

أشاد المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود التي يقودها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لإعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات بعد تعثرها خلال العامين الماضيين، مؤكدا أهمية هذا المشروع كركيزة أساسية للصناعة الوطنية.

وأشار العجواني، في تصريحات صحفية، إلى أن الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع العاملين في الشركة يُعد خطوة جادة نحو إعادة إحياء الشركة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الواضح لتجاوز التحديات التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو بتوفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.

وأضاف العجواني أن توقيع الاتفاق بين الشركة واتحاد العاملين المساهمين يشكل حجر الزاوية لضمان النهوض بالشركة، مشيراً إلى أن الاتفاق يلتزم بتوفير التمويل اللازم لصيانة خطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام، وتحسين أوضاع العاملين من خلال انتظام صرف المرتبات والحوافز وجميع الحقوق المالية، بفضل عائد بيع الأصول غير المستغلة.

واختتم العجواني تصريحه قائلاً: "إعادة تشغيل شركة النصر للمسبوكات ليست مجرد خطوة لحل أزمة شركة، بل هي رسالة تؤكد إيمان الدولة بدور الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة".

وأكد العجواني، أن القطاع التجاري والصناعي على أتم الاستعداد لدعم هذه الجهود لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وكان وزير الصناعة والنقل استهل الاجتماع بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في رسالته للعاملين بأن مصر للمصريين وإنها تنتظر من عمال الشركة الكثير، وأن الدولة والحكومة المصرية تقف بكامل قوتها لإعادة تشغيل الشركة وتقديم كافة الدعم له لتعود من جديد كصرح صناعي كبير يخدم الاقتصاد القومي.