بوتين: السلاح النووي خيارنا لردع أي تهديد وجودي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية هو صلاحية حصرية للرئيس الروسي، مشيرًا إلى أن أي عدوان على روسيا أو حلفائها من قبل دولة غير نووية مدعومة من دولة نووية سيُعتبر هجومًا مشتركًا.

وأضاف بوتين أن روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية ردًا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، مشددًا على أن إطلاق صواريخ باليستية على روسيا يعد من بين الأسباب المبررة للجوء إلى هذه الأسلحة.

كما أوضح أن أي عدوان على روسيا من قبل أي دولة من تحالف عسكري سيُعتبر عدوانًا من التحالف بأكمله، مؤكدًا أن استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية يهدف إلى ضمان الردع النووي.