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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان القاهرة السينمائي.. موعد عرض فيلم "آيشا" اليوم ضمن المسابقة الدولية

فيلم آيشا
فيلم آيشا
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يقام، اليوم  الثلاثا، عرض الفيلم التركي "آيشا"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفيلم "آيشا" روائي تدور أحداثه حول آيشا (47 عامًا) تعيش مع شقيقها رضوان (38 عامًا) الذي يعاني من متلازمة داون. عندما تتلقى آيشا عرض زواج من سائق شاحنة دولي يتوقف في محطة الوقود التي تعمل بها، تجد نفسها أمام اختيار بين قدرها وأحلامها.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 76 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نجمى سنجاك.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم آيشا مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45