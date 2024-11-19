مأساة رياضية جديدة| وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي.. تعرف على السبب

أعلن نادي كفر الشيخ، صباح اليوم، وفاة لاعبه محمد شوقي، بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب، وكان اللاعب تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية، تم نقل شوقي إلى المستشفى ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وفقًا لمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، توقفت عضلة قلب اللاعب في الساعة الرابعة فجرًا أثناء تلقيه العناية الطبية، على الرغم من محاولات الإنعاش القلبي، إلا أنه لم يستجب للإجراءات، وأُلغيت مباراة كفر الشيخ أمام القزازين في دوري القسم الثاني بعد تعرض شوقي، لإصابة مفاجئة .

ففي الدقيقة 57 من عمر اللقاء، سقط شوقي فجأة على أرض الملعب، حيث تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته في المباراة، وعقب الحادث، تدخل الفريق الطبي بسرعة وأجرى عملية إنعاش باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

من جانبها، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة دمياط بيانين مفصلين بشأن حالة شوقي، الأول: أشار إلى أن اللاعب تعرض لتوقف مفاجئ في قلبه أثناء المباراة وتم نقله إلى المستشفى، والثاني: ذكر أنه تم عمل أشعة وتحاليل طبية مكثفة للاعب، وتبين أنه يعاني من فشل تنفسي، وزيادة في الحموضة بالدم، وتأثر في وظائف الكلى، ووجود جلطة في القلب، رغم كل الجهود الطبية، لم تُستجب حالته للإنعاش القلبي.

وفي صباح اليوم، أعلن النادي عن وفاة اللاعب بعد توقف عضلة القلب