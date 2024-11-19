في ذكرى مرور ألف يوم على الحرب في أوكرانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم /الثلاثاء/ فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الأفراد والمنظمات الروسية المتهمة بعمليات ترحيل قسري لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن العقوبات شملت مسؤولين روسيين بارزين ومنظمات شبابية على صلة بالحكومة الروسية، ويأتي الإعلان عن العقوبات في ذكرى مرور ألف يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 19 ألفا و500 طفل أوكراني نُقلوا قسرا أو تم ترحيلهم من جانب السلطات الروسية إلى روسيا والأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، مضيفا أنه تم إعادة نقل ما يقدر بنحو ستة آلاف طفل أوكراني إلى شبكة من معسكرات "إعادة التعليم" بهدف محو هويتهم الأوكرانية.

