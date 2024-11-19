ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 43 ألفا و972 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104 آلاف و8 جرحى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين.