أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104 آلاف و8 جرحى، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 50 فلسطينيا، وإصابة 110 آخرين.
بوابة العرب
ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 43 ألفا و972 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم/ الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و972، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.