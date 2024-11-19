الزراعة تطلق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال شاهين، إن هذه الحملة تأتي

في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية و توفير غذاء صحي و أمن للمواطن المصري و تحقيق الأمن الغذائي

مضيفا بأن هذه الحملة الثالثة هي الاخيرة هذا العام وتاني ضمن الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر علي انتاجيتها وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين علي مستوي الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.