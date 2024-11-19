"بحوث الصحراء" يشارك في البرنامج التدريبي الثامن حول نظم التراث الزراعي (GIAHS) بالصين

شاركت الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات في البرنامج التدريبي الثامن رفيع المستوى حول نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (GIAHS) والمقام بالتعاون بين وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية (MARA) ومركز التعاون الدولي بالصين (CICOS) والمكتب الرئيسي لمنظمة الفاو وذلك في إطار استمرار التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومركز بحوث الصحراء .

وهدف البرنامج إلى جمع ممثلين من دول GIAHS وتوفير فرصة لتبادل الخبرات حول إدارة الأنظمة الزراعية التراثية، والحوكمة، والحفاظ على التراث والتنمية المستدامة له، والرصد والتقييم، من خلال مشاركة الدروس المستفادة في الدول التي تم تعيينها كنماذج GIAHS وزيارة المواقع المعتمدة في الصين.

وشاركت الدكتورة غادة بعرض تقديمي عن واحة سيوة كنظام تم تعيينه من خلال GIAHS عام 2016 كتراث زراعي هام عالميًا في مصر

واعتمد البرنامج التدريبي على عقدين من الزمن من الخبرة الناجحة في حفظ الأنظمة الزراعية التراثية، ودعمه العلمي، وتجارب دول GIAHS في جميع المناطق حول العالم، وتمت مشاركة حوالي 18 مشاركًا من مواقع GIAHS في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

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