تجارية الجيزة تستقبل وفدًا من غرفة طبرق الليبية لفتح آفاق التعاون بمجالات المقاولات والاستثمار العقاري

استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد اليوم الثلاثاء، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من غرفة طبرق الليبية، برئاسة ابراهيم الجرارى رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة طبرق الليبية وعبد الرحمن ثابت رئيس الشركة القابضة للسلامة العالمية وممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية، لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وتبادل الرؤى والتصورات المقترحة لإعادة إعمار ليبيا.

وحضر اللقاء، بحضور المهندس السيد زغلول ،أمين صندوق الغرفة ورئيس مجلس ادارة شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى" وأحمد جابر ، عضو مجلس ادارة الغرفة، و ذلك في إطار خطة عمل غرفة الجيزة التجارية التى تستهدف فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة من أجل زيادة حركة التبادل التجارى وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب فى مجالات التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء بحث المهندس زغلول ، رئيس مجلس ادارة شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الأراضي والاستثمار العقارى" مع وفد غرفة طبرق الليبية ، مجالات التعاون المشترك ، لاسيما فى قطاع المقاولات والانشاءات وكذا تطوير وتشغيل المناطق الصناعية ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد للجانب الليبي مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبى فى كافة المجالات التى تخص قطاع المقاولات والبنية الأساسية ، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجارى بين الدولتين بما يرتقى بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين.

واستعرض اللقاء احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار وكذا المشروعات التى تأتى على رأس أولويات الحكومة الليبية فى إعادة الأعمار، ومنها “بناء المدن المهدمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء”.

واختتم اللقاء بتقديم درع غرفة الجيزة التجارية لوفد غرفة طبرق الليبية وإلتقاط الصور التذكارية، ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجانب الليبي عن سعادتهم بالتحالف المصرى للقطاع الخاص بليبيا، والذى يهدف الى توحيد الجهود والمساهمة فى تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة و المتوسطة فى العديد من المجالات، أهمها المقاولات والأغذية والبترول ويعتبر بمثابة شبكة من كيانات القطاع الخاص الداعمه للتعاون المصرى الليبي ، مؤكدين تطلعهم لزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.