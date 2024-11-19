انفوجراف| أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 172 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من12 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع رافقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، محافظ القاهرة اثناء تفقد أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلى بعد تطويره واستكمال الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه الشهر القادم، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة علاجية مجانية بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن بقريه كفر حميد بالعياط، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (٢٣٥٥) حيوان و (١١١٢) طائر.

كما تم عمل عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية، وأيضًا تم شن حملات على اسواق اللحوم، وضبط 8625 كجم مصنعات و مقطعات لحوم وهياكل دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوات إرشادية ببعض قرى مراكز المحافظة لتوعية المزارعين حول محصول القمح، كما تم مواصلة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمركز كفر شكر.

فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عدد من الادارات الزراعية بمركزي : اشمون، والباجور، كذلك تفقد مجمع الخدمات الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية، لمنابعة سير العمل، كذلك تم ازالة ٢١ حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت المديرية أيضا أعمال تطهير المساقي لدى المزارعين، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ازالة ٣٧ حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت أعمال تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين.

كما تم المرور على الجمعيات والادارات الزراعية، ومتابعة الزراعات، كما نظمت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمركز بيلا لخدمة المربين حيث تم علاج عدد 3103 حيوان و 8737 طائر، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات استعدادا لحملة تحصين الماشية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الادارات الزراعية، لمتابعة ومراجعة عمل منظومة كارت الفلاح ومراقبة الحصر وصرف الاسمده، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول التكثيف المحصولي لزراعة البصل، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تحصين 10478 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى اليوم الأول للحملة.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 49 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 71419 حيوان، وعقد لقاءات ارشادية حول أهمية تحصين الحيوانات والترقيم والتسجيل وتطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم شن حملات للتفتيش على اسواق بيع اللحوم والاسماك، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، اجتماع مع مديرى الإدارات، لمتابعة سير العمل، كما تم تنظيم دورة تدريبية حول التخلص الآمن من رواكد المبيدات، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لتوعية مزارعو بنجر السكر بأهم التوصيات لزيادة المحصول، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على زراعات البطاطس والكرنب، ومتابعة وفحص زراعات النخيل والرش ضد الإصابة بسوسة النخيل، كما تم تنفيذ ندوة حول: التغيرات المناخية و تأثيرها على الزراعة، واستعراض جهود الوزارة ومركز البحوث في إستنباط أصناف مواجهة للتغيرات المناخية.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، ندوه توعوية حول الاستخدام الآمن والأمثل لأقراص الغلة، بالتعاون مع الادارة المركزيه لمكافحة الافات ولجنة مبيدات الافات، كما نظمت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وجامعة قناة السويس، قافلة بيطرية في عدد من القرى، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاسماعيلية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة بيطرية بمركز أبو صوير، حيث تم الكشف علي 234 حالة بطنة و٥٧ حالة تناسليات و57 حالة جراحه و4تجريع 168 اخرى 63 دواجن5300، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، حملة على اسواق ومحال الاتجار في مبيدات الافات الزراعيه، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات، وعقد ندوة إرشادية حول محصول بنجر السكر، كما تم ازالة ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على الزراعات بجنوب بورسعيد، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، قافله بيطرية مجانية بنطاق مركز كفر سعد البيطريه، لدعم المربين.

وتفقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، عددا من الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم عقد ندوة ارشادية لمربي نحل العسل، كذلك المرور على محال الاتجار في الاعلاف الحيوانيه، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن قافلة بيطرية مجانية شاملة بمركز رفح، لخدمة المربين بالمجان، قامت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بالمرور علي معصرة الزيتون بابوصويرة براس سدر والتأكد علي نظافة المعصرة واستخدام تفل العصير في تصنيع الكموبست وإعادة تدويرها، كما تم المرور على احد المشاتل والتى تم نقلها مؤخرا حيث تم تفقد الزراعات الموجودة به، كما شاركت المديرية فى لقاء للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور علي الجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة، كذلك تم المرور على مصنع للمخصبات الزراعية بمركز طاميه، كما إطلقت مديرية الطب البيطرى، الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع قرى المحافظة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور على زراعات بنجر السكر بمركز بنى سويف، فضلا عن المرور على بعض الجمعيات الزراعية، وتفقد الزراعات، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، اطلاق بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات: الطماطم، البصل، الفول البلدى، الخيار، فضلا عن المرور على الادارة الزراعية بالبدارى، لمتابعة العمل داخل الادارة، كما شاركت المديرية، فى فعاليات القافلة البيطرية لدعم صغار المزارعين، والتى نظمتها مديرية الطب البيطري وحزب مستقبل وطن.

وخلال هذا الاسبوع ايضا أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قاقلة بيطرية مجانية، في عدد من قرى المحافظة، لخدمة المربين، كما تم عقد اجتماع مع مدير إدارة سمالوط والأطباء وجميع العاملين بالإدارة، لمناقشة جهود الإدارة والاستعداد للحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، قافله بيطرية مجانيه، لدعم صغار المربين، كما تم الإعلان عن بدء اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمي القلاعيه وحمى الوادي المتصدع، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (9) حالات تعدي على الاراضي الزراعية بناحية الرواتب والخوالد بمركز ابوتشت، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بالمحافظة، حيث تم تقديم الخدمات لـ ٤٨٥٥ حيوان و ٥٤٥٠ طائر، كما تم عقد ندوات إرشادية وتوعوية عن امراض الماشيه، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، ندوة ارشادية بالتنسيق مع مركز الاستعلام بالمحافظة ومديرية الطب البيطرى ومديرية التضامن الاجتماعي حول: تأثير التغيرات المناخية على الثروة الداجنة، كما تم تفقد مشروع مزارع بلادى للانتاج الداجنى بمركز اسنا.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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