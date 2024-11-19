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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المشرفة على الكرة النسائية بمصر تنعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

اللاعب محمد شوقي
اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ
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نعت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس اتحاد الكرة المصري والمشرفة على الكرة النسائية، اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة فريقه الأخيرة.

وكتبت المشرف على الكرة النسائية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك "، "خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية، اللهم ارحمه واغفرله وارحمنا واغفر لنا"

وكان قد أعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه محمد شوقي صباح اليوم بعد توقف عضلة القلب.

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة كفر الشيخ والقزازين بدوري الدرجة الثانية.

ونقل شوقي إلى المستشفى ووضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إلى أن عضلة القلب توقفت في الساعة الرابعة فجرا أثناء وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتم عمل إنعاش قلبي له ولكنه لم يستجب لها

Screenshot 2024-11-19 133805
Screenshot 2024-11-19 133805
دينا الرفاعي اتحاد الكرة المشرفة على الكرة النسائية محمد شوقي لاعب كفر الشيخ