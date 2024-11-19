رئيس نقابة الصناعات الهندسية يشيد بإعادة تشغيل الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج

أشاد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشغيل الشركات الوطنية العملاقة ،من أجل زيادة الإنتاج ،والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.

وأكد “الفقي” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن النقابة العامة تضع ملف تطوير الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها ومطالبها، مُثمنًا عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءًا موسعا مع العاملين شركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى، بحضورمحمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشمونى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم، والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهبانى نائب محافظ الجيزة، وإتحاد عمال مصر ،ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة.

وأثني “الفقي” على ما قاله الوزير كامل الوزير، بأن ما حدث يعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة، وإستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ، ومسبوكات الزهر المتنوعة ، ومصنع الدرافيل، وخاصة وأن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها ،يجعل من الاهمية بمكان إعادة تشغيلها بكل قوة وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.