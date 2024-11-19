الخميس.. الاحتفال بتخريج 4 دفعات من مدرسة الإنشاد الديني على مسرح السامر

تحتفل وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية -برئاسة المعماري حمدي السطوحي- بتخريج أربع دفعات من مدرسة الانشاد الديني، تحت إشراف الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، في السابعة مساء الخميس القادم الموافق 21 نوفمبر الجاري بمسرح السامر بمدينة الإعلام، العجوزة.

وجدير بالذكر أن «مدرسة الإنشاد الديني»، أسسها الشيخ محمود التهامي عام 2014، وذلك عقب تأسيس نقابة الإنشاد الديني، وتستهدف المدرسة الحفاظ على فن التواشيح والابتهالات وصونه، وكذلك صقل موهبة المُنشدين بشكل علمي، من خلال دراسة المقامات الموسيقية وعلاقتها بفن التواشيح والابتهالات.