حملة مكبرة لرفع اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال ابوسداح رئيس مدينة ومركز مطاي حمله مكبره لازالة ورفع اللافتات والاعلانات المخالفة الغير مرخصة من الشوارع و الميادين علي مستوي المدينة ٠بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والإنارة العامة، وإدارة الإشغالات، وبحضور مسئولي إدارة الإعلانات بالمركز.

أسفرت الحملة عن ازاله عدد كبير من الإعلانات العشوائي بدون تراخيص من قبل الجهات المعنية

وتم تحرير محاضر المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاههم وتكثيف حملات الازالة اللوحات المخالفة غير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بمداخل ومخارج المدينة،

كما قامت ادارة الإعلانات بالوحدة المحلية على التنبيه على أصحاب اللافتات الإعلانية، بضرورة الإسراع في استخراج رخصه اللافتات الاعلانية

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