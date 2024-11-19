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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لرفع اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالمنيا

حملة مكبرة لرفع
حملة مكبرة لرفع اللافتات الإعلانية الغير مرخصة بالمنيا
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 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي  برئاسة تاج جلال ابوسداح رئيس مدينة ومركز مطاي حمله مكبره لازالة ورفع اللافتات والاعلانات المخالفة الغير مرخصة من الشوارع و الميادين علي مستوي المدينة ٠بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والإنارة العامة، وإدارة الإشغالات، وبحضور مسئولي إدارة الإعلانات بالمركز. 
 أسفرت الحملة عن ازاله عدد كبير من  الإعلانات العشوائي بدون تراخيص من قبل الجهات المعنية

وتم تحرير محاضر المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاههم  وتكثيف حملات الازالة اللوحات المخالفة غير المرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بمداخل ومخارج المدينة،
كما قامت ادارة الإعلانات بالوحدة المحلية على التنبيه على أصحاب اللافتات الإعلانية، بضرورة الإسراع في استخراج رخصه اللافتات الاعلانية 

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إدارة الأشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تحرير محاضر حملات الازالة مدينة مطاي