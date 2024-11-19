إعلام الزقازيق يُنفذ ندوة إرشادية حول أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب والفتيات وطلبة الجامعة، وكذا التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح دسوقي عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام المجمع بتنفيذ ندوة توعوية عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله" والذي يأتى متزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والموافق 25 نوفمبر منذ عام 1981، وذلك في إطار الإهتمام بالأنشطة الإعلامية التي ينفذها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، بحضور الرائد أحمد فيصل رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة بمديرية أمن الشرقية، والدكتور عبد الرحمن الطحاوي نائب رئيس لجنة الإستدامة بجامعة الزقازيق، وعضو لجنة تقييم المشروعات الخضراء وعضو المجلس القومي للمرأة، ومحمود سليط رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمكين للتدريب والتنمية .

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، أن الندوة تناولت القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة في السلامة الجسمانية والنفسية وعدم تعرضها للعنف، كذلك عدم التردد في الإبلاغ عن أي شكل من أشكال العنف الجسدي ضد النساء.

وأشار الرائد أحمد فيصل رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتجاجات الخاصة إلى أن هذه الظاهرة موجودة عالمياً وخاصة في الأماكن الريفية التي يكثر فيها الزواج المبكر والجهل والحرمان من التعليم، موضحا وجود ضابطة شرطة داخل المديرية لرفع الحرج عن المبلغين ولحرية التحدث دون إحراج وتقديم الدعم النفسي ضد العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى ضرورة عدم تردد الفتيات والسيدات عن الإبلاغ عن المتحرشين والمعتدين عليهم.

كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الطحاوي نائب رئيس لجنة الاستدامة بجامعة الزقازيق، أن قضايا المرأة بشكل عام تمثل أهمية كبرى للمجتمع بالكامل و أن العنف بكل أشكاله ضد المرأة أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الجهات المعنية والتي منوط بها قضية التوعية تعمل بشكل جدى من أجل زيادة الوعي بخطورة هذه الظاهرة، كما أن المجلس القومي للمرأة يرصد هذه الظاهرة بشكل مستمر ويعمل على حلها مع الجهات المختصة.