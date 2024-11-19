محافظ القاهر: أسواق اليوم الواحد تقدم سلعا عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20%

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم ، لافتا الى انه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة .

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين ، مشيرًا الى انه تم توفير 4 قطع اراضي بالمرج ، والسلام ، و15 مايو ، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما سيتم إقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20 % مقارنة بأسعار السوق .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها ، مضيفًا أنه تم توقيع برتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجارى حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن القاهرة لديها خرائط تاريخية سيتم عمل متحف لها .

وأعلن د. إبراهيم صابر خلال أعمال المجلس انه سيتم عمل مبادرة لتوزيع ١٥٠ ألف بطانية بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.