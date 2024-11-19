محافظ دمياط يدشن مبادرة هيئة فولبرايت للكليات المجتمعية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، وذلك ايذانًا بإطلاق ندوة للتعريف بمبادرة الهيئة للكليات المجتمعية.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وقد رحب محافظ دمياط بالمدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وأكد حرص المحافظة على تحقيق شراكة متميزة وناجحة مع الهيئة لتعزيز أهداف التعلم ودعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم بالمجالات المختلفة.

كما بحث المحافظ ورئيس الهيئة آليات تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها محافظة دمياط، خاصةً قطاعات الاثاث والألبان والحلويات بما يساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة التى طرأت على الصناعات، وذلك تحقيقًا لرؤى التطوير و الخروج بها نحو الأسواق العالمية ، من خلال الربط بين التعليم الأكاديمي والمهنى وفقًا لاستراتيجية محددة.

ومن جانبها، أكدت المدير التنفيذي للهيئة أن فولبرايت تحتفل بمرور ٧٥ عام على انشائها داخل مصر، حيث أشارت إلى أن الهيئة مصرية أمريكية تم تأسيسها بناءًا على اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، تعمل على تحقيق التبادل الثقافى بين البلدين، معربة عن سعادتها باستكمال التعاون مع المحافظة، مؤكدة تطلع الهيئة لمد أواصر التعاون وإطلاق شراكات جديدة وناجحة بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة ماجى نصيف أن الهيئة لديها برنامج للتعليم الفنى يستهدف الشباب من عام ١٨ إلى ٣٠ عام وبرامج أخرى ستبدأ فى فبراير ٢٠٢٥ ، ويمكن من خلالها حقيق التعاون لدعم القطاعات الصناعية بدمياط و ارسال بعثات للدراسة بالجامعات الأمريكية وجلب خبراء للاستعانة بهم فى خطط التطوير، مؤكدة أنه سيتم بدء العمل وفقًا لتلك الرؤى بالتعاون مع محافظة دمياط .

وقد أهدى الدكتور أيمن الشهابى درع المحافظة إلى المدير التنفيذي للهيئة تقديرًا لهذا التعاون ، كما تسلم محافظ دمياط ونائب المحافظ، هدية الهيئة التذكارية من الدكتورة ماجى نصيف، تقديرًا لجهودهما المبذولة لتعزيز التعاون .