ضبط 38 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبرفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية وبحضور أبو طالب صلاح الدين، ومجدي فرج ومصطفى الشحات، وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين مخللات بإحدى قرى مركز الزقازيق وتم التحفظ على كمية من المخللات بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود عفن وحشرات حيه وتغير في خواصها الطبيعية لها، بإجمالي كمية قدرها عشرون طن مخللات، وبالتفتيش في المخزن الآخر بنفس القرية تم ضبط كمية من المخللات بعدد 200 برميل زنة البرميل الواحد 80 كجم بإجمالي كمية قدرها 16 طن مخللات غير مدون عليها اي بيانات ومجهولة المصدر ، وكذا تم ضبط 2 طن ملح طعام خشن غير مصحوبة بالمستندات الداله على مصدره.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.