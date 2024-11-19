تفاصيل قداس تنصيب الأمانة العامة للشبيبة المسيحية للعام 2025 في الأردن

أطلقت الأمانة العامة للشبيبة المسيحيّة في الأردن شعارها للعام 2025، عام اليوبيل، ضمن قداس احتفالي ترأسه الأب جهاد شويحات، القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن، بحضور البطريرك فؤاد الطوال، والأب وجدي طوال مرشد الشبيبة، ولفيف من الكهنة والراهبات وأعضاء الشبيبة وعائلاتهم، وجمع غفير من المؤمنين.

في بداية القداس، تمّ قبول استقالة الأمين العام إبراهيم مسلّم، وأعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية للعام 2024، وعندها توجه الأعضاء المستقيلون نحو شخص مريم العذراء، واضعين شمعة بيضاء، علامة شكر ومحبة للأم البتول.

وبعد تلاوة الإنجيل خلال القداس الإلهي، تمّ الإعلان عن الأمانة الجديدة، مع الأمين العام الجديد غسان عصفور، وأعضاء الأمانة العامة الجدد للعام 2025، ملبين نداء الرب لخدمة الكنيسة والشبيبة بكلّ محبة وغيرة رسوليّة.

وألقى الأب جهاد عظة روحية من وحي المناسبة شدّد فيها على أهميّة الخدمة في حياة الشبيبة، وأن الشبيبة والكشافة وأبناء وبنات سائر الفعاليات الشبابية، هم قلب الكنيسة، شاكرًا لأعضاء الأمانة السابقين جهودهم وعطاءهم، ومباركًا للأعضاء الجدد مسؤولياتهم الجديدة. كما أعرب الأب شويحات عن تقديره للكهنة بأجمعهم لدعمهم لمسيرة الشبيبة خلال السنوات الماضية.

ورفعت الطلبات من أجل الإكليروس ومن أجل الأردن وقيادته، وكذلك من أجل أبناء الشبيبة، ومن أجل نعمة السلام في شرقنا الجريح وبالأخص في فلسطين ولبنان. وقدّم أبناء وبنات الشبيبة تقادم القداس والتي من بينها شعار الشبيبة الجديد لعام 2025.

وقبيل ختام الذبيحة الالهية، ألقى الأمين العام الجديد غسان عصفور كلمة شاملة شكر فيها راعي الاحتفال والحضور الغفير والجهات الداعمة للشبيبة، مثمنًا مشاركة الحضور في يوم الشبيبة هذا، وداعيًا الجميع إلى الصلاة من أجل الأعضاء الجدد لكي يعضدهم الله في مهامهم المقبلة.

وبعد القداس، تقبّل أعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية لعام 2025 التهاني في قاعة كنيسة العذراء الناصرية، ليتم خلال اللقاء توزيع الهدايا التذكارية على أعضاء من الشبيبة وسط مشاعر الفرح والشكر.