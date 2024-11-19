"مصر العامة" تنتهي من تجهيزات مكتبة نون السحار لنشر الوعي الثقافى والتعليمى

أنهت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، تجهيزات مكتبة نون السحار بجوار محور سينزو أبي بمدينة نصر، من الناحية الفنية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجهيزها، لتكون مكتبة على أعلى مستوى.

ونجحت مكتبة مصر العامة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في فهرسة وتصنيف أكثر من ٥٠٠٠ كتاب بالإضافة إلى تنظيم وترتيب الكتب وفقا لمعايير المكتبات الدولية، كما قامت مكتبة مصر العامة بتوفير المكتبة المتنقلة التابعة لها لعمل الأنشطة المختلفة بجوار مكتبة ن السحار لتقديم الخدمات لطلاب المدارس، وأهالى المنطقة المجاورة، ومن المنتظر فى ضوء توجيهات وزير الثقافة، ورغبة رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم الجهة المكلفة بإداة المكتبة، الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة مصر العامة وشركة مكسيم لتشغيل مكتبة ن السحار وامدادها ببرامج ثقافية متميزة وتقديم أنشطة مشتركة ترتقي بنشر الوعي الثقافى والتعليمى.

وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة، إن العاملين بالمكتبة، يتمتعون بخبرة كبيرة وعلى أعلى مستوى في تجهيز المكتبات، وإعداداها فنيًا وتقديم خدمات وانشطة متميزة، وهو ما دفع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتكليف المسئولين في مكتبة مصر العامة بتجهيز مكتبة ن السحار.

وأضافت شرعان، أن العاملين في مكتبة مصر العامة، بذلوا جهدا كبيرًا في تجهيز مكتبة ن السحار، لتكون مكتبة للإطلاع والانشطة والخدمات الثقافية للرواد، وزوارها من المناطق المحيطة بها، لافته إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمدت مكتبة ن السحار بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة مجالات المعرفة، وقام العاملين التابعين لمكتبة مصر العامة، بعمليات الفهرسة والرقمنة والتنظيم لها، فضلا عن إقامة أنشطة للأطفال من خلال المكتبة المتنقلة، مؤكده أن مكتبة مصر العامة تحرص دائما على دعم ونشر الثقافة والمكتبات والمشاركات المجتمعية.

تعد مكتبة مصر العامة واحدة من أبرز المشروعات الثقافية في مصر، وقد نجحت المكتبة منذ افتتاحها في استقطاب جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتحتل المكتبة مكانة متميزة على الخريطة الثقافية في مصر بفضل ما تقدمه من خدمات وأنشطة تهدف إلى نشر المعرفة وتنمية ثقافة القراءة.

وتمثل مكتبة ن السحار امتدادًا لهذه الرؤية من خلال تعاونها الوثيق مع مكتبة مصر العامة، مما يسهم في إثراء المجتمع المصري بمزيد من الفرص التعليمية والثقافية ومن الخدمات المقدمة من مكتبات مصر العامة لدعم تشغيل المكتبة بالفهرس الآلي، والندوات الفكرية والتدريب .

وكانت قد احتفلت مكتبة ن السحار بافتتاحها التجريبي، وهي مكتبة عامة خيرية تهدف إلى تعزيز حب القراءة والتعليم المستمر في مجتمعنا، وتأتي هذه المبادرة تكريمًا لإرث الكاتب المرموق عبد الحميد جودة السحار.

وتضم المكتبة مجموعة متنوعة ما يقرب من ٦٠٠٠ كتاب، وتوفر إمكانية الوصول المجاني للقراءة والبحث، مما يعزز التعليم والمشاركة المجتمعية، كما أنها جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الوصول إلى المعرفة وتعزيز الثقافة في مصر.

وتسعى مكتبة ن السحار إلى نشر الثقافة والمعرفة من خلال توفير بيئة تعليمية حيوية ومفتوحة للجميع، تتمثل مهمتها في جعل القراءة والمطالعة جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع المصري، بما يعزز الثقافة العامة ويشجع على التعلم المستمر، كما تأمل المكتبة أن تصبح مركزًا للابتكار الفكري والثقافي، يشجع على الحوار والبحث ويساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا، وتتمحور رؤية المكتبة حول تقديم موارد تعليمية متميزة وخدمات ثقافية موجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية في مصر.