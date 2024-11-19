أسواق اليوم الواحد.. تستهدف توفير السلع الاستهلاكية وتقليل الحلقات الوسيطة وخفض الأسعار.. تطبيق الفكرة بجميع المحافظات.. وافتتاح 5 فروع جديدة بالقاهرة

تبنت الحكومة إنشاء أسواق اليوم الواحد للسلع الاستهلاكية بنظام اليوم الواحد، على غرار المعارض الموسمية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، حيث تتبنى أسواق اليوم الواحد طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز، والسمن والمكرونة، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، ويتم طرحها بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض فيها ما بين 25% إلى 50%.

وتهدف مبادرة أسواق اليوم الواحد إلى ضبط السوق وتخفيض الأسعار، وتقليل الفجوات السعرية التي تحصل في السلع ما بين المنتج أو المزارع إلى المستهلك، حيث تتداخل عدة حلقات وسيطة في عمليات البيع، أما من خلال أسواق اليوم الواحد تقل الحلقات الوسيطة فبالتالي يقل أسعار المنتجات.

وتوفر أسواق اليوم الواحد السلع الاستهلاكية بجانب توفير فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين، وأيضًا ضبط السوق.

أسواق جديدة أسبوعيا في المحافظات

من جهته أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تصريحات صحفية، إن سوق اليوم الواحد سيتم تعميمه في جميع المحافظات، على أن يتم عقده أسبوعيا في يوم الجمعة.

وأوضح وزير التموين أن انشاء سوق اليوم الواحد بالمحافظات ستشارك به 50 شركة مختلفة الإنتاج لعرض السلع ومنتجاتها، بمشاركة القطاعين العام والخاص.

مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل طرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بخصومات تصل إلى 25%.

5 أسواق في القاهرة

وكشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه من المقرر افتتاح 5 أماكن بمحافظة القاهرة لسوق اليوم الواحد، في عدة أحياء مختلفة من ضمنها المرج و15 مايو، وسوق اليوم الواحد بحي حلوان، والذي سيتم افتتاحه الجمعة القادمة.

وسيضم السوق الجديد جميع السلع الغذائية الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونة، إلى جانب الألبان والجبن، والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للجمهور.

أسواق جديدة في الجيزة

وفي نفس السياق قال محافظ الجيزة عادل النجار، أن أسواق اليوم الواحد سيتم افتتاحها أيضًا في مختلف أحياء محافظة الجيزة مثل امبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والمنيرة كمرحلة أولى. وسيتم التجهيز مع مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد لتوفير أسواق مماثلة.

جدير بالذكر أن المبادرة شهدت افتتاح اول أسواق اليوم الواحد يوم الجمعة الماضي 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات، حيث شهد افتتاح أول سوق من أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة ما بين 25% إلى 50%، وكانت أسعار السلع مثل البيض وصل سعره إلى 150 جنيها، والسكر بـ 31 جنيها، والأرز بـ 27 جنيها.



