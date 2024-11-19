محافظ المنوفية ومدير مكتبات مصر العامة يفتتحان مكتبة دنشواي الجديدة بـ3 ملايين جنيه

أفتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة اليوم الثلاثاء، فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بدنشواي بمركز ومدينة الشهداء وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمستوى المعرفي لنشر الوعي وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي في ظل بناء الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وحضر الافتتاح محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية، وإيمان شنودة مدير المكتب الفني والأنشطة و محمد محمود المدير المالي لمكتبات مصر العامة، علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، ثرية منصور مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم ، الدكتورة أماني مجاهد بكلية الأداب جامعة المنوفية ، ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة.

وقد أزاح محافظ المنوفية ومدير مكتبات مصر العامة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتفقد أقسام المكتبة على مساحة 700م2 بتكلفة 3 ملايين جنيه وتضم 6 قاعات (استقبال، حاسب الي، تدريب، كبار، أطفال، أنشطة خارجية).

وتم استعراض بعض الفقرات الفنية والوطنية ، وخلال تفقدهم أستمعوا إلى شرح تفصيلي عن مكونات المكتبة ومحتوياتها والاطلاع على عدد من الكتب ومشاهدة أول تدريب لورش الخط العربي وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الطلاب والاستماع إلى أفكارهم وطموحاتهم المستقبلية وحثهم على القراءة وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

كما تم تفقد معرض المشغولات اليدوية وأنشطة الهاندميد ، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة وأهدت أحدى طالبات مدرسة الشهداء الثانوية بنات محافظ المنوفية بورتريه كهدية تذكارية ، وخلال تفقدهم قاعة التطوير التكنولوجي بالمكتبة تم الاطلاع على روبت كهربائي إختراع أحد طلاب ذوي الهمم، وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته بمثل هذه النماذج المشرفة التي تمتلك قدرات إبداعية، مهدياً له مكافأة ماليه تشجيعاً له.

معهذا وقد شهد محافظ المنوفية والسفير رضا الطايفي عروض المكتبة المتنقلة بمدرسة دنشواي الابتدائية المشتركة ، والتي تضم خدمات مكتبية ومعلوماتية وأنشطة ثقافية ومعارض فنية وأدوات تدريبية ومكتبة إلكترونية ، هذا وقد تم تسليم شهادات تقديرية لتكريم عدد من الشباب المتطوعين لمشاركتهم في تجهيز وتنسيق المكتبة العامة ، ووجه المحافظ الدكتورة أماني مجاهد بإعداد تصور لتشغيل المكتبة والاستفادة القصوى لتحقيق الأهداف المرجوه منها خلال أسبوع ، وذلك في إطار إثراء الحركة الثقافية بالتجول في عدد من المنشأت التعليمية والأماكن العامة والقرى والنجوع لتشجع النشء والشباب على القراءة للمساهمة في رفع المستوى الفكري والثقافي.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن افتتاح المكتبة تعد نقلة نوعية متميزة في مسار منظومة العمل الثقافي والتنموي بالمحافظة وقيمة مضافة لرصيد منشأتها الثقافية لتحقيق التنوع في الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة ، مشيداً بمنظومة العمل الثقافي لمكتبات مصر العامة وما تتسم به من إلتزام وتنظيم وحرص على تطوير العمل بما يخدم مسار التنمية الثقافية بربوع الوطن، مؤكدًا حرصه على التنسيق التام وتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة والتوسع في إنشائها بنطاق المحافظة لخدمة المواطنين.

فيما ثمن مدير صندوق مكتبات مصر العامة الدور الرائد لمحافظ المنوفية ودعمه المستمر للقطاع الثقافي وما يقوم به من مجهودات للمساهمة في إقامة صروح ثقافية و تعليمية و فكرية عملاقة لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات ، مؤكداً على التنسيق التام مع المحافظة لإقامة المزيد من الصروح الثقافية وتزويدها بكل ما تحتاجه من كتب ومراجع وبرامج وأنشطة وورش عمل وندوات تنفيذًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الأنسان المصري.

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