المصري ينعى محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ

نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خالص الحزن والأسى وفاة محمد شوقي لاعب الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة فريقه الأخيرة.

توجه النادي المصري بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب ولنادي وجماهير كفر الشيخ ولسائر أسرة كرة القدم المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

وكان قد أعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه محمد شوقي صباح اليوم بعد توقف عضلة القلب.

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة كفر الشيخ والقزازين بدوري الدرجة الثانية بـ.

ونقل شوقي إلى المستشفى ووضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إلى أن عضلة القلب توقفت في الساعة الرابعة فجرا أثناء وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتم عمل إنعاش قلبي له ولكنه لم يستجب لها.