اليوم.. ناشئات الأهلي يواجهن شباب الجزيرة في الدوري

يواجه فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 بقيادة الكابتن إكرامي فرج المدير الفني، مضيفه فريق مركز شباب الجزيرة، في لقاء يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على ملعب مركز شباب الجزيرة، والتي يخوضها فريق الأهلي بحثًا عن مواصلة الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي والوصول إلى النقطة التاسعة بعد نجاحه في الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة ثم الفوز على الطيران بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2006 بنظام المجموعتين على دورين ذهابا وإيابا، وتضم كل مجموعة 11 فريقا على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًا، وأميرة جبر مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.