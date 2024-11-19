وكيل "صحة الإسماعيلية" تعقد اجتماعا موسعا لتطوير الأداء ومناقشة ماتم إنجازه من أعمال

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إجتماعا موسعاً مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية والإدارات الصحية بالمحافظة ؛لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال ولمتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات ،وبحث المشكلات والمعوقات والعمل على حلها وإمكانية إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى إستفاده ممكنة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، والوقوف على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بها،

وثمنت وكيل وزارة الصحة على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة وتصدر صحة الإسماعيلية لمراكز متقدمة ومن أبرزها حصول فريق مراقبة الأغذية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية ،وحصول إدارة المعامل على المركز التاسع فى مسابقة الأمان المعملي، وإشادة وفد منظمة الصحة العالمية بجهود إدارة الطب الوقائي في متابعه أنظمة ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم ،فضلا عن تميُّز محافظة الإسماعيلية فى زيادة عدد المنتفعات بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ،وحصول إدارة الإسماعيلية الصحية على أعلى مستهدف خلال حملة 100 مليون صحة.

كما أشادت بما ماتم إنجازه من أعمال للإنتهاء من تسليم مستشفيات القنطرة غرب والقنطرة شرق وما تمثله من إضافة كبيرة للخدمة الصحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن منافذ الخدمة الصحية بالمحافظه شهدت تحسن كبير فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وإضافة خدمات لم تكن متاحة من قبل للمواطنين ،ومنها إفتتاح عيادة الجلدية، ومعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان، عيادة العلاج الطبيعى بمستشفي حميات الإسماعيلية وتشغيل قسم الحضانات وعيادة الأطفال والعيادات المسائية للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة العمل القادمة بالمستشفيات والإدارات الصحية، وعرض الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات تؤثر على إنتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمرضى بمستشفيات المحافظة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى على تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لضمان إستمرار تقديم أفضل خدمات طبية ،موجهة بضرورة التنسيق بين إدارات المديرية والمستشفيات والادارات الصحية وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فى المتابعة والرقابة على المنشآت الصحية.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم الدكتور محمد الشحات مدير مستشفي حميات الإسماعيلية ،الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل ،الدكتور إسلام القصاص مدير إدارة الإسماعيلية الصحية ،دكتور أحمد محمود مدير ادارة الإسماعيلية السابق ،ميس عبير إسماعيل رئيسة تمريض ،أحمد حامد ومجدي محمود فنيي الصيانة بمستشفي حميات الإسماعيلية.

كما تم تكريم مشرفات مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية - دعاء محمود بكري عن مدرسة تمريض المستقبل بنين ،أمل ابراهيم عبد العزيز عن مدرسة تمريض التل الكبير المشتركة ،وفاء محمد احمد عن مدرسة تمريض قنطرة غرب سمر لا شين هاشم عن مدرسة تمريض المستقبل بنات، أماني محمد سليمان عن مدرسة القنطرة شرق ومنحهم شهادات الموظف المثالى تقديرًا لجهودهم المميزة فى خدمة قطاع الصحة بالإسماعيلية.

وحضر الاجتماع مديرى إدارات الطب العلاجى والطب الوقائي والصيدلة والتخطيط والرعاية الأساسية والمستشفيات والعلاج الطبيعى وطب الأسنان والعلاج الحر والقومسيون الطبى والنفايات والحسابات والدعم الفنى والتمريض والمعامل والتثقيف الصحى والاعلام والتربية السكانية والتموين الطبى وتنظيم الأسرة والمراجعة الداخلية والجودة والعلاقات العامة والتدريب والمدارس بمديرية الصحة والساده مديرى المستشفيات والوحدات الصحية.