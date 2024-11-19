محافظ الأقصر يضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية كبرى بمناسبة "العيد القومي"

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية كبرى تنظمها المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام يوم 12 ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام فى الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، حيث ناقش الحضور تنظيم فعاليات كرنفالية فنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وإقامة طابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللانشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

محافظ الأقصر: نسعى لاحتفال يليق باسم عاصمة السياحة العالمية

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على جميع الجهات المعنية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر، وذلك استعدادًا للاحتفال بشكل طيب يليق باسم محافظة الأقصر السياحية عاصمة السياحة العالمية.

حضر الاجتماع، كلاً من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي، ومسئولي الأثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة.

اجتماع العيد القومي (1)

اجتماع العيد القومي (2)

اجتماع العيد القومي (3)

اجتماع العيد القومي (4)