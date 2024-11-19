صحيفة عبرية: القاهرة ترفض استقبال مسئولين إسرائيليين

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لها، إن قنوات الاتصال بين مصر وإسرائيل ضعفت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولون إسرائيليون طلبوا زيارة القاهرة لإجراء محادثات، لكن مصر لم تحدد موعداً للزيارة بعد.

وبحسب الصحيفة ترى القاهرة أن الزيارات الإسرائيلية هي مناورات تستخدم لحجج داخلية وإعلامية، خاصة في ظل التكرار الواضح في الآونة الأخيرة واستخدامها من أجل طمأنة أهالي الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة، أن "التوجه في مصر هو أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تسفر عن نتائج وأن تتم وفق أجندة محددة، وليس مجرد نقاش يمكن إجراؤه عبر القنوات الإعلامية المعتادة".

ووفقا للصحيفة يرى المصريون أن إسرائيل تحاول المماطلة من أجل تقديم أي إنجاز في قطاع غزة ولبنان.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن مسؤولين مصريين وأمريكيين ناقشوا خلال الأيام الأخيرة وقف العمليات الإسرائيلية في غزة.