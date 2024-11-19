شركات طاقة كبرى تستثمر 500 مليون دولار لتعزيز الوصول للطاقة النظيفة في إفريقيا وآسيا

أعلنت شركات طاقة كبرى بما في ذلك "بي بي" البريطانية و"إكوينور" بالسويد و"شل" الهولندية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، التزامها بالاستثمار المشترك بمبلغ 500 مليون دولار لتعزيز الوصول للطاقة وحلول الطهي النظيف في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا.

وذكرت منصة "إنرجي كابيتال إند بور" أن تلك الاستثمارات ستُدار بواسطة شركة استثمار خاصة عالمية ومن المقرر أن تركز على مشاريع ذات تأثير كبير بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة وحلول تخزين الطاقة، كما يهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين النتائج الصحية للسكان في المجتمعات المحرومة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي بي موري أوشينكلوس، "لا تزال الأمور في بدايتها، لكننا نأمل من خلال استثمارنا المشترك أن نسهم في الجهود الأوسع لمواجهة التحديات الحقيقية المتعلقة بالوصول إلى الطاقة".

وستُستخدم الاستثمارات للتعاون مع منظمات دولية وفاعلي الخير لمعالجة العوائق السوقية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في الصناعة، وفقًا لبيان صحفي مشترك.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" أندرس أوبيدال، إلى أن هذه المبادرة ستساعد في سد فجوات الوصول إلى الطاقة، وهي جزء أساسي من تحقيق الطموح العالمي لانتقال عادل ومنصف للطاقة.

وأكد باتريك بويان، رئيس شركة "توتال إنرجيز" أن هذا الالتزام يأتي ضمن خطة الشركة لتخصيص ثلث مشاريعها الكهربائية للأسواق الناشئة وتوفير الطاقة لـ40 مليون شخص بحلول عام 2030.

وأضاف أن "توتال إنرجيز" ستستثمر 400 مليون دولار في الغاز البترولي المسال لضمان الوصول إلى الطهي النظيف لـ100 مليون شخص في الهند وإفريقيا بحلول عام 2030.