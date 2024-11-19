العمل: استكمال التوعية بـ "الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات" للعاملين بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ خطتها في تنظيم ندوات التوعية في مجال "الإسعافات الأولية" داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم ندوة التوعية السابعة عشر على التوالي، عن "الإسعافات الأولية" للعاملين بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية برئاسة آمال عبد الموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة برئاسة المهندسة نهاد عبد المعطي، وذلك بمقر المديرية، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية بمبنى الهانوفيل بالعجمي، بمشاركة 41 من العاملين بالمديرية، استكمالا للدورة السابقة في نفس المجال لباقي العاملين بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث في مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

وتأتي تلك الندوات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وتضمنت فعاليات الندوة محاضرات علمية وعروض تقديمية وتدريبات عملية حول انعاش القلب CPR، وفتح الممر الهوائي، والتشنجات، والنزيف ،و أيضا الحروق وكيفية التعامل معه، وكيفية التعامل مع الجروح، الكسور، والإغماء، بالإضافة إلى شرح مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كما تضمنت أيضا شرح طرق التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث.

وافتتح فعاليات الندوة المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، مؤكدا على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في مختلف مجالات عملها على أرض الواقع، مشيدا بجهود هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية لأفراد المجتمع، كما شارك في الندوة أعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل الإسكندرية.