رئيسا وزراء بريطانيا والهند يتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على "العشرين"

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيره الهندي ناريندرا مودي على المضي قدما في شراكة استراتيجية شاملة طموحة بين المملكة المتحدة والهند للارتقاء بالعلاقة إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء ستارمر ومودي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وجاء في البيان أن الزعيمين اتفقا على المضي قدما في تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين المملكة المتحدة والهند للارتقاء بالعلاقة إلى آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والأمن والدفاع والتكنولوجيا والمناخ والصحة والتعليم. وكجزء من هذا، اتفقا على إعادة إطلاق محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والهند أوائل العام المقبل.

كما رحب ستارمر ومودي بإطلاق مبادرة أمن التكنولوجيا مؤخرا، وناقشا الفرص لمزيد من التعاون في مجال الدفاع والأمن.

كما اتفق الجانبان على قوة العلاقات الثقافية بين البلدين، مما يوفر أساسا قويا لمزيد من التعاون المستمر.

