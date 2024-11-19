ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 30,770 نقطة.

 كما تراجع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 11,473.86 نقطة، وكذل مؤشر EGXSP بنسبة 0.41%، وصولًا إلى 6,700.94 نقطة، وانخفض ايضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.31%، مسجلًا 13,531.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.32%، وصولًا إلى مستوى 3,162.19 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.14%، وصولًا إلى 8,291.16 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 38,131.22 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات الثلاثاء