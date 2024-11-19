هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 30,770 نقطة.

كما تراجع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 11,473.86 نقطة، وكذل مؤشر EGXSP بنسبة 0.41%، وصولًا إلى 6,700.94 نقطة، وانخفض ايضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.31%، مسجلًا 13,531.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.32%، وصولًا إلى مستوى 3,162.19 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.14%، وصولًا إلى 8,291.16 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 38,131.22 نقطة.