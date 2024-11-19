ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبو غصون تحت الأضواء.. جوهرة البحر الأحمر ضمن أفضل 50 قرية سياحية عالميا

قرية أبو غصون بالبحر
قرية أبو غصون بالبحر الاحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أبو غصون تحت الأضواء العالمية
في خطوة تاريخية تعكس تميز مصر السياحي، أعلنت منظمة السياحة العالمية عن اختيار قرية أبو غصون، الواقعة في قلب محمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر، ضمن قائمة أفضل 50 قرية سياحية على مستوى العالم لعام 2024.

لماذا أبو غصون..
تتميز أبو غصون بمجموعة فريدة من المقومات الطبيعية التي جعلتها تستحق هذا التكريم العالمي، منها: محمية طبيعية- شواطئ ساحرة - حياة بحرية متنوعة.
تقع القرية ضمن محمية وادي الجمال، مما يوفر تنوعًا بيولوجيًا هائلاً وجمالًا طبيعيًا خلابًا.
 شواطئ ساحرة:
تتمتع أبو غصون بشواطئ رملية بيضاء وأمواج هادئة، مما يجعلها وجهة مثالية للاسترخاء والرياضات المائية.
حياة بحرية متنوعة: 
تشتهر شواطئ القرية بوجود الدلافين والسلاحف البحرية، مما يجذب عشاق الغوص والسنوركلينج.
تحتفظ القرية بطابعها البدوي الأصيل، مما يوفر تجربة ثقافية فريدة للسائحين.
أهمية هذا الاختيار.
يعتبر اختيار أبو غصون ضمن أفضل القرى السياحية العالمية إنجازًا كبيرًا لمصر، حيث يساهم في تعزيز مكانة مصر السياحية ويسلط الضوء على جمال الطبيعة المصرية وتنوعها البيولوجي.
كما  يشجع المستثمرين على تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة، و يساهم في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، ويشجع على تبني ممارسات سياحية مستدامة تحافظ على البيئة.

مع هذا التكريم العالمي، تتطلع أبو غصون إلى مستقبل واعد كوجهة سياحية عالمية. تسعى الجهات المعنية إلى تطوير البنية التحتية السياحية في القرية، والحفاظ على تراثها الثقافي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

يعد اختيار أبو غصون كأفضل قرية سياحية إنجازًا يستحق الاحتفال، ويدعونا جميعًا إلى العمل معًا للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي والثقافي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
             

FB_IMG_1732012275859
FB_IMG_1732012275859
FB_IMG_1732012273098
FB_IMG_1732012273098
FB_IMG_1732012270458
FB_IMG_1732012270458
استرخاء الاحتفال أفضل السلاحف البحرية السياحة العالمية القرى السياحية خطوة تاريخية خلق فرص عمل على مستوى العالم فرص عمل جديدة قرية سياحية محمية طبيعية منظمة السياحة العالمية