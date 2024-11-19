أبو غصون تحت الأضواء.. جوهرة البحر الأحمر ضمن أفضل 50 قرية سياحية عالميا

أبو غصون تحت الأضواء العالمية

في خطوة تاريخية تعكس تميز مصر السياحي، أعلنت منظمة السياحة العالمية عن اختيار قرية أبو غصون، الواقعة في قلب محمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر، ضمن قائمة أفضل 50 قرية سياحية على مستوى العالم لعام 2024.

لماذا أبو غصون..

تتميز أبو غصون بمجموعة فريدة من المقومات الطبيعية التي جعلتها تستحق هذا التكريم العالمي، منها: محمية طبيعية- شواطئ ساحرة - حياة بحرية متنوعة.

تقع القرية ضمن محمية وادي الجمال، مما يوفر تنوعًا بيولوجيًا هائلاً وجمالًا طبيعيًا خلابًا.

شواطئ ساحرة:

تتمتع أبو غصون بشواطئ رملية بيضاء وأمواج هادئة، مما يجعلها وجهة مثالية للاسترخاء والرياضات المائية.

حياة بحرية متنوعة:

تشتهر شواطئ القرية بوجود الدلافين والسلاحف البحرية، مما يجذب عشاق الغوص والسنوركلينج.

تحتفظ القرية بطابعها البدوي الأصيل، مما يوفر تجربة ثقافية فريدة للسائحين.

أهمية هذا الاختيار.

يعتبر اختيار أبو غصون ضمن أفضل القرى السياحية العالمية إنجازًا كبيرًا لمصر، حيث يساهم في تعزيز مكانة مصر السياحية ويسلط الضوء على جمال الطبيعة المصرية وتنوعها البيولوجي.

كما يشجع المستثمرين على تطوير البنية التحتية السياحية في المنطقة، و يساهم في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، ويشجع على تبني ممارسات سياحية مستدامة تحافظ على البيئة.

مع هذا التكريم العالمي، تتطلع أبو غصون إلى مستقبل واعد كوجهة سياحية عالمية. تسعى الجهات المعنية إلى تطوير البنية التحتية السياحية في القرية، والحفاظ على تراثها الثقافي، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

يعد اختيار أبو غصون كأفضل قرية سياحية إنجازًا يستحق الاحتفال، ويدعونا جميعًا إلى العمل معًا للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي والثقافي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.



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