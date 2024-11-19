حيثيات الحبس سنة مع الشغل لسائق قطع أذن آخر لخلافات علي أولوية المرور

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي صبحي، حيثيات حكمها بالحبس سنة مع الشغل، لـسائق قطع أذن آخر بـ"عضة" عقب خلاف بينهما على أولوية المرور، في قضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات النزهة والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.

واسندت النيابة للمتهم س.ا سائق أحدث جرحّا بالمجني عليه ب.ع بأنه على إثر خلف نشب بينهما – عقر أذنه اليسرى فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الاذن اليسري والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وعلى اثر خلاف بين المتهم والمجنى عليه على بانه وبسبب أولويه المرور حدثت مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا اصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمه بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي



وكشفت شهادة عاملة ان المتهم أصلب المجنى عليه بقطع اذنه واضافت بهروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة .

وكشف الضابط مجري التحريات في الواقعة ان تحرياته توصلت لصحة الواقعة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.