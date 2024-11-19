السوري ممدوح الأطرش ينتهي من كتابة مسلسل عن أسمهان ويختار نجلته لتجسيد شخصيتها

أعلن المؤلف السوري ممدوح الأطرش، انتهائه من كتابة مسلسل درامي جديد عن حياة الفنانة والمطربة أسمهان، الذي يستعرض مسيرتها الفنية والشخصية، بالإضافة إلى مواقفها الوطنية.

وأكد الأطرش، أنه وقع عقدا مع إحدى الشركات الإنجليزية المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ترجمة المسلسل إلى اللغة الإنجليزية وعرضه في الفترة المقبلة.

وأوضح الأطرش، أنه اتفق مع الشركة المنتجة على ترشيح نجلته مروة ممدوح الأشقر، لتجسيد شخصية أسمهان في العمل، نظرا لتشابهها الكبير معها من حيث الشكل والصوت.

جاء ذلك خلال ندوة احتفاء مكرمين الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بالقاعة الرئيسية في إحدى فنادق شرم الشيخ، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي رحب بالحضور، وأشار إلى أن المهرجان يحتفي بمكرمين الدورة التاسعة وهم: المؤلف ممدوح الأطرش من سوريا، والكاتب الدكتور سعيد السيابي من عمان، المخرج محمد جبر من مصر.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .