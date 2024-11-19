بالصور.. افتتاح مؤتمر "التصنيع وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع" بالأقصر

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في مجال "التصنيع وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع".

جاء ذلك في إطار التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الدولي، لتفادي الانهيارات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

ويناقش المؤتمر، موضوعات علمية وتكنولوجية عديدة تشمل تصنيع قطع الغيار بتكنولوجيات مختلفة منها السباكة والتشكيل واللحام والنمذجة الصناعية وميتالورجيا المساحيق، وأيضا تحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها بقطاعات صناعية مختلفة منها البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة ومحطات القوى الكهربائية والصناعات الهندسية والتعدينية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرة العلمية والتطبيقية بين المشاركين بالمؤتمر، والوصول بهذا المؤتمر الدولي للمستوى اللائق بمصر كدولة رائدة في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.

نائب المحافظ: الأقصر مستعدة لاستضافة كافة المؤتمرات الدولية

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة لديها كافة الاستعدادات لاستقبال واستضافة المؤتمرات الدولية مما يساهم في إنعاش سياحة المؤتمرات في محافظة الأقصر، مشيراً إلى دعم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الإقليم لكافة التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر بعد انتهاء الجلسات وعرض الاوراق البحثية.

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