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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليونيفيل: الأرجنتين سحبت 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام في لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
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قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن قدرة المراقبة أصبحت محدودة للغاية بسبب الصراع المستمر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في لبنان، لافتًا إلى أن الأرجنتين سحبت 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام في لبنان.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

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