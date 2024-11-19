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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال في عدة مستوطنات برشقات صاروخية

حزب الله يستهدف
حزب الله يستهدف
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أعلن حزب الله، عن استهداف تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة كفار بلوم برشقة صاروخية.

وأضاف "حزب الله" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهداف تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم برشقة صاروخية.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

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