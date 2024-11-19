مسجلا 3670 جنيهًا للجرام.. ارتفاع الذهب في مصر يبدأ رحلة صعود جديدة

ارتفع سعر الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من الارتفاع الحالي في سعر الذهب العالمي الذي بدأ في التعافي مع بداية الأسبوع؛ ليتمكن الذهب المحلي من إيجاد الدعم لإنهاء التراجع الذي شهده خلال الفترة الماضية، وينصب تركيز الأسواق الآن على مدى زخم الصعود الحالي وهي يعود الذهب لاستكمال موجة الارتفاع الأخيرة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3645 جنيه للجرام ليتداول حاليًا عند المستوى 3670 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 35 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 3620 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3585 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي جاء بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي مع بداية الأسبوع، لينهي الذهب المحلي تداولات جلسة الأمس فوق المستوى 3600 جنيه للجرام ليعطيه دفعه وزخم إيجابي ليستمر في الصعود خلال تداولات اليوم.

من جهة أخرى، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية الارتفاع بشكل تدريجي مما يساهم في دعم تحركات الذهب الإيجابية، إلا أن التأثير الأساسي على أسعار الذهب يظل ناتج عن تحرك سعر أونصة الذهب العالمي.

هذا وتشير التوقعات في الأسواق أن البنك المركزي المصري في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس القادم عند أعلى معدلاتها دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الحالية وعدم الإعلان عن إجراءات جديدة بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

بقاء أسعار الفائدة ثابتة سيعمل على استمرار الوضع الحالي المستقر لأسعار الصرف، وبالتالي يبقى التأثير حيادي على أسعار الذهب المحلي الذي يعتمد في تحركاته حالياً على السعر العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي ليسجل اعلى مستوى في أسبوع وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي، وسط ترقب الأسواق لصدور تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع بدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي الأمر الذي ساعد السعر المحلي على الانتهاء من التراجع الذي شهده خلال الأيام الماضية؛ ليستمر الترقب في الأسواق حاليا لمزيد من الارتفاعات التدريجية في الذهب اعتمادا على حركة السعر العالمي.

استطاع سعر الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأمس فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، الأمر الذي زاد من فرص الارتفاع ليستكمل الصعود اليوم مستهدفًا منطقة المستوى 2645 دولار للأونصة التي تمثل المتوسط المتحرك 50 يوم.

أما عن السعر المحلي:

تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن ينهي تداولات الأمس فوق المستوى 3600 جنيه للجرام؛ ليسجل ارتفاع مع بداية تداولات اليوم مع تزايد الزخم الصاعد، ويستهدف حالياً المستوى 3700 جنيه للجرام.