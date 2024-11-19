توزيع (10) أكشاك للأولى بالرعاية بمحافظة المنيا

نظمت جمعية الأورمان احتفالية كبرى بقاعة سحر العيون فى قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص لتوزيع عدد (10) اكشاك على الاولى بالرعاية بقرى اتليدم ومنشية النصر والسنبلاوين والمحرص وتنده بمركزي ابو قرقاص وملوي .



جاءت الإحتفالية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة، بالإضافة الى إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الاحتفالية تضمنت توزيع عدد (10) أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، مشيرا ان تكلفة مشروع الكشك الواحد 65ألف جنيه.



واشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة.



وأكد أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.