محمد جبر يهدي تكريمه من مهرجان شرم الشيخ للمسرح لنقيب المهن التمثيلة

أعرب المخرج محمد جبر، عن سعادته بالتكريم في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، موجها الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان على اختياره ضمن قائمة مكرمين دورة هذا العام.

وأهدى محمد جبر هذا التكريم إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق.

واستعرض جبر، مسيرته الفنية التي بدأت من فريق تمثيل مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، والتي استغرقت مدة الدراسة الجامعية لمدة 7 سنوات، وذلك لإنشغاله بالمسرح والتمثيل.

وأكد جبر، أنه سبق له بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، لكن لن يحالفه الحظ بالقبول.

وأشار جبر إلى أول مشاركه إخراجية بالجامعة كانت بعنوان "حلم يوسف" من تأليف بهيج إسماعيل، مع فرقتي كلية التجارة والحقوق بجامعة عين شمس، ثم أسس استوديو بوسط البلد يحمل عنوان "البروفة" ونتج عنه مجموعة من العروض المسرحية منها "1980 وأنت طالع" والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في العديد من المهرجانات ونال بعض الجوائز.

وأكد جبر، أن هذا العام كان مليئ بالأعمال المسرحية الناجحة كان على رأسها المسرحية الكوميدية "طيب وأمير" التي قدمت على خشبة مسرح ميامي أحد مسارح البيت الفني للمسرح، وحققت نجاحا ونقديا كبيرا، موضحا أنه شارك في العديد من المهرجانات المسرحية ونال عنها العديد من الجوائز والتكريمات.

جاء ذلك خلال ندوة احتفاء مكرمين الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بالقاعة الرئيسية في إحدى فنادق شرم الشيخ، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، الذي رحب بالحضور، وأن المهرجان يحتفي بمكرمين الدورة التاسعة وهم: المؤلف ممدح الأطرش من سوريا، والكاتب الدكتور سعيد السيابي من عمان، المخرج محمد جبر من مصر.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.