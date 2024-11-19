بالفيديو.. خبير تنمية حضرية: عملية تطوير المناطق العشوائية مطلوبة بشكل مستمر

قال المهندس محمد أبو سمرة خبير التنمية الحضرية، إن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أصدر قرارات بتنفيذ 1924 وحدة سكنية للأهالي في إطار تطوير سور مجرى العيون، مشيرًا إلى أن عملية تطوير المناطق العشوائية مطلوبة بشكل مستمر، مع إشراك السكان بعمليات التطوير في المناطق العشوائية.

وأضاف "أبو سمرة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه تم التعدي على أثر سور مجرى العيون من قبل الكثير من المواطنين من قبل، موضحا أن المباني تدهورت بسبب بعض السكان الذين لم يستغلوا تلك المباني استغلالا مناسبا.

وتابع، أن المباني السكنية، التي تم توفيرها لسكان سور مجرى العيون، ذات كفاءة عالية، ضمن توجيهات الوزارة لتقديم أفضل الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن هناك بعض التطويرات، لا تتناسب مع بيئة السكان في تلك المناطق، فالتطوير لا يجب أن يضر النواحي الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وأردف، خبير التنمية الحضرية، أن مباني مثلث ماسبيرو، قضت بشكل كبير على العشوائيات التي كانت في المنطقة من قبل، مع تأهيلها وتطويرها واستغلال تلك المنطقة الاستراتيجية.