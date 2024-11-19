معهد التخطيط القومي يشارك في إطلاق مشروع ديونيسوس DIONYSUS

شارك معهد التخطيط القومي في إطلاق مشروع ديونيسوس DIONYSUS لتطوير حلول قائمة على أنظمة التكيف التشغيلي لمترابطة الغذاء والمياه والطاقة والبيئة في منطقة البحر المتوسط وذلك بتمويل من برنامج (PRIMA) وبرنامج البحث والابتكار (H2020) التابع للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 13 شريك من دول فرنسا وألمانيا واليونان والمغرب والجزائر وإيطاليا وتونس وتركيا.

هذا ويأتي المشروع استجابة للتحديات التي شكلتها التغيرات المناخية والزيادة السكانية، التي أسفرت عن أزمة متزايدة في الموارد المائية في منطقة البحر المتوسط، وهو ما يستدعي الحاجة إلى حلول متكاملة ومستدامة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة والغذاء، وتعزز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرات محلية وإقليمية، بمشاركة أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

وفي هذا الإطار أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادته لإطلاق مشروع ديونيسوس DIONYSUS باعتباره خطوة محورية نحو مستقبل مستدام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تعتمد على الابتكار والتعاون الدولي في مجابهة تحديات الموارد الطبيعية، وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد لدعم التنمية المستدامة.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى دور مشروع ديونيسوس DIONYSUS في دعم المجتمعات المحلية لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة في المناطق الزراعية ومواجهة نقص الموارد، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون عن طريق تشكيل لجان عمل متعددة القطاعات لتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلح، وكذلك تطوير أدوات رقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية DIONYSUS-inov لتصميم وتقييم الحلول المستدامة، فضلا عن نشر وتوسيع النتائج عبر التواصل مع الجمهور وتوسيع نطاق الحلول إلى مواقع إضافية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فادي عبد الراضي أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بمعهد التخطيط القومي، والباحث الرئيسي للمشروع أن مشروع ديونيسوس DIONYSUS متسقا مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بالبعدي الاقتصادي والبيئي، وخصوصًا فيما يتعلق بالربط المباشر للمزارعين بالأسواق المحلية والعالمية وتحقيق الأمن الغذائي و مواكبًا للتطورات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية والدراسات المنفذة في الوقت الحالي في مجال الربط بين الغذاء والمياه والطاقة والبيئة.

وأضاف الدكتور فادي عبد الراضي أن مشروع ديونيسوس DIONYSUS يشمل أربع مواقع تجريبية هي دول مصر، اليونان، المغرب، وإيطاليا، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع تكرار هي دول الجزائر، تونس، وتركيا. وستعمل هذه المواقع على تطوير تقنيات مستدامة لإنتاج محاصيل أساسية مثل الحبوب، الفواكه، الخضروات، القطن، الثروة الحيوانية، والأعلاف.

وجدير بالذكر أن مشروع ديونيسوس البحثي DIONYSUS يتوافق مع المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي أطلقت خلال رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ (COP27) في نوفمبر2022 - المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي NWFE " لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها الربط بين الغذاء والمياه والطاقة والبيئة وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمة مصر المحددة وطنيًا.