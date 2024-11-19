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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: ثلاثة أرباع مليار شخص يعانون من الجوع عالميا

الجوع
الجوع
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قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجموعة العشرين نشأت في الأساس لسبب اقتصادي نتيجة لأزمات شهدتها بعض الدول الآسيوية في 1997.

وأضاف "إسماعيل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن إجمالي الذين يعانون من الجوع في العالم يقارب ثلاثة أرباع المليار شخص، 20 % منهم في قارة أفريقيا، وبالتالي فإن قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية ليست بعيدة عن هذه الأزمة.

وأوضح أن مفردة الفقر والأزمات الاقتصادية حاضرة بقوة منذ نشأة قمة العشرين خاصة منذ 1999 ولذا فهو منتدى اقتصادي بامتياز.

الاقتصاد العلوم السياسية جامعة القاهرة مجموعة العشرين الجوع الفقر