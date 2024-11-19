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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركزية حماة وطن تناقش قيادات الحزب بالمنيا حول استعداداتهم لانتخابات الشيوخ

مركزية حماة وطن تناقش
مركزية حماة وطن تناقش قيادات الحزب بالمنيا
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قام وفد من قيادات مركزية حزب حماة وطن بتفقد أمانات الحزب بالمنيا ولقاء عدد من أمناء اللجان.

من جانبه، أوضح إبراهيم الجويدي أمين الاتصال الجماهيري بالحزب أن وفد المركزية قام بزيارة المقر الرئيسي للحزب بالمنيا ثم أمانة بندر ومركز ثم أمانات الحزب بمطاي وبني مزار ومغاغة حيث اطلعوا علي موقف العضوية بالأمانات ونشاط الوحدات 

وأضاف الجويدي، كما ناقش الوفد عدد من أمناء اللجان حول استعداد وجاهزية الامانات والوحدات لانتخابات الشيوخ والشعب القادمين، كما تم توجيه عدد من التعليمات والتوجيهات في هذا الشأن لقيادات الحزب بالمنيا.

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المنيا حزب حماة وطن انتخابات استعدادات الجماهير أمانات الحزب المركزية