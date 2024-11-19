رئيس البرلمان العربي يثمن مواقف الصين الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على عمق العلاقات العربية الصينية على المستوى الرسمي والشعبي والبرلماني والتي تمتد لعقود طويلة، واصفًا إياها بالعلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن علاقات الدول العربية بجمهورية الصين الشعبية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل حرص قادة الصين والدول العربية على الارتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات.

وأكد اليماحي حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع برلمان جمهورية الصين الشعبية خلال المرحلة القادمة، داعيًا إلى بلورة خطة عمل برلمانية مشتركة بين البرلمان العربي والصيني من أجل الإسهام في تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر عام 2022م.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالمواقف الشجاعة والمُشرفة لجمهورية الصين الشعبية والداعمة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشيدًا بمواقفها في مختلف المحافل الدولية الرامية إلى وقف العدوان الغاشم لكيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي السفير لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان، والوفد المرافق السفير الصيني.

وقام السفير الصيني خلال اللقاء بتسليم أصل خطاب التهنئة الموجه من رئيس برلمان جمهورية الصين إلى محمد أحمد اليماحي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي.

وأكد اليماحي على الدعم المتبادل للقضايا محل الاهتمام المشترك بين الجانبين العربي والصيني، منوها في هذا السياق على دعم البرلمان العربي لمبدأ الصين الواحدة، باعتباره أحد المبادئ الثابتة والراسخة في المواقف العربية تجاه جمهورية الصين الشعبية، ودعمه كذلك للمبادرات العالمية الثلاث التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية على المستوى العالمي، والمتعلقة بالأمن والتنمية والحضارة.

وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة على عمق العلاقات العربية الصينية على كافة المستويات في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين رئيس جمهورية الصين الشعبية وقادة الدول العربية، على نحو ما عكسته مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في الرياض عام 2022م، ومنتدى التعاون العربي الصيني الذي استضافته الصين في مايو الماضي 2024م.

كما أكد السفير الصيني على حرص برلمان جمهورية الصين الشعبية على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي خلال المرحلة القادمة على كافة المستويات، منوها إلى تقدير بلاده لمواقف البرلمان العربي الدعمة لقضايا الصين الاستراتيجية، وفي مقدمتها دعم مبدأ الصين الواحدة.

وفي نهاية اللقاء وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية لزيارة البرلمان العربي في القاهرة في أقرب وقت ممكن، وفي المقابل وجه سعادة السفير الصيني الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد برلماني لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

3ca6751c-feac-4832-aafa-48743467cd5b

f52252cb-74a0-4243-8f29-56a9cfa06346

13fd92b0-a7b4-4729-bd51-630e7767bb09

02f18f57-41e1-4dfc-9ae8-3326c872f6f1