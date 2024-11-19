الأقصر وكابيتال نورمال الصينية تبحثان التعاون الأكاديمي والبحثي| صور

واصلت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، يرافقها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، زيارتهما لدولة الصين، حيث شهدت العاصمة الصينية بكين، عقد عدد من اللقاءات الأكاديمية المثمرة بجامعة كابيتال نورمال، لمناقشة أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، في إطار اهتمام جامعة الأقصر بملف التدويل بالجامعة.

جاء اللقاء الأول بحضور الدكتور Ma Ligeng نائب رئيس جامعة كابيتال نورمال، والدكتورة Wang Lihua مديرة مكتب إدارة معهد كونفشيوس، والدكتورة Han Mie مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كابيتال نورمال.

وتناولت المناقشات، امكانية تحويل فصل كونفشيوس بجامعة الأقصر إلى معهد متخصص، كما تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين لتعزيز التعاون المشترك، كما تضمن اللقاء أيضًا بحث إطلاق برامج أكاديمية مشتركة وتوفير منح دراسية للطلاب لدراسة اللغة الصينية.

تدشين برامج أكاديمية مشتركة لدرجة البكالوريوس

وعقب انتهاء اللقاء الأول، تم عقد اجتماع آخر مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الموارد البيئية والسياحة وكلية التعليم الدولي بجامعة كابيتال نورمال، حيث ركزت النقاشات على سبل التعاون في مجالات اللغة الصينية، وامكانية تدشين برامج أكاديمية مشتركة لدرجة البكالوريوس.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، حرص جامعة الأقصر على بذل مساع حثيثة للانفتاح على العالم، ودعم الطلاب من أبناء الجامعة بالمنح الدراسية؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة لطلابنا، فضلًا عن سعي الجامعة لتوفير عوامل الجذب للطلاب الوافدين، كما تأتي هذه اللقاءات، ضمن جهود تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، ما يعكس التزام الجامعتين بتعزيز التفاهم الثقافي والارتقاء بالتعليم العالي.

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