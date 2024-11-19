5 خطوات فعالة لتعزيز أمان بياناتك الشخصية على تطبيقات السوشيال.. تعرف عليها

أصبحت التطبيقات الرقمية هي تكنولوجيا العصر في حياتنا اليومية، مما أدي إلي زيادة المخاوف بخصوص البيانات والمعلومات الشخصية، حيث تعد حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين أمر هام جدا من أجل الخصوصية والأمان في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، لهذا السبب، يجب اتباع عدد من الخطوات الفعالة لتحفيز أمان بياناتك الشخصية على التطبيقات الشائعة التي نستخدمها بشكل يومي ، سواء كانت تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات المالية، أو حتى تطبيقات التسوق .

وقام المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "EG-CERT" التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتفعيل بعنوان "احم نفسك على وسائل التواصل الاجتماعي" وذلك بغرض رفع الوعي بالأمن السيبراني وتوعية المواطنين بضرورة الحذر عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق عدة خطوات ونصائح هامه يمكن للمستخدم تفعيلها عن طريق منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية خصوصيه المعلومات والأمان .

وإليك أهم 5 خطوات هامه عليك تطبيقها لحماية معلوماتك الشخصية بصورة أمنه وهي كالتالي :

1. ادخال كلمات مرور قوية وغير متوقعة

الخطوة الأولى لحماية بياناتك هي استخدام كلمات مرور قوية وصعبة ، بحيث تتضمن عدد من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة، ومن الأفضل تجنب استخدام كلمات المرور السهله أو تلك التي تعتمد على معلومات شخصية يمكن الوصول إليها ببساطه ، مثل تاريخ الميلاد أو اسمك الكامل، كما يمكنك الإعتماد علي استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في توليد كلمات مرور قوية وتخزينها بصورة آمنه .

2. تفعيل المصادقة الثنائية "2FA"

المصادقة الثنائية هي طبقة إضافية من الأمان تتطلب خطوة ثانية لتأكيد هويتك عند تسجيل الدخول إلى الحسابات، تشمل هذه الخطوة إرسال رمز تحقق إلى هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني، لذا ينصح بتفعيل المصادقة الثنائية في التطبيقات التي تدعم هذه الخاصية، مثل فيسبوك، جيميل، وإنستجرام، حيث تعتبر من الطرق القوية لوقف أي هكرز أو تسلل من الوصول إلى حساباتك حتى لو تمكنوا من معرفة كلمة المرور الخاصة بك،

3. التأكد من أذونات التطبيقات باستمرار

عندما تقوم بتنزيل تطبيق حديث ، عادة ما يطلب منك منح أذونات للوصول إلى بعض البيانات أو الوظائف في جهازك، مثل الكاميرا، الموقع الجغرافي، أو قائمة جهات الاتصال، من المهم التحقق باستمرار من الأذونات التي منحتها للتطبيقات، وحذف أو تعديل الأذونات التي تحس بأنها غير مهمه ، كما يفضل تجنب تنزيل التطبيقات التي تطلب أذونات غير مرتبطة بوظائفها الرئيسية .

4. تحديث التطبيقات ونظام التشغيل بصورة منتظمة

غالبا ما تصدر الشركات تحديثات للتطبيقات وأنظمة التشغيل تتضمن تحسينات أمنية وإصلاحات للثغرات الأمنية، لذا تأكد من تحديث تطبيقاتك بانتظام، وتفعيل خيار التحديث التلقائي إذا كان متاحا، كذلك من المهم تحديث نظام التشغيل الخاص بجهازك سواء كان أندرويد أو iOS، لضمان حماية جهازك من الثغرات الأمنية التي قد تكون موجودة في الإصدارات القديمة.

5. الدخول علي شبكات VPN عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة

عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، قد يكون من السهل على الهاكرز اختراق بياناتك ، من الأفضل استخدام شبكة افتراضية خاصة "VPN"عند التصفح أو الوصول إلى حساباتك عبر شبكات الواي فاي العامة، حيث تقوم VPN بتشفير الاتصال وتأمين بياناتك، مما يخفض من خطر التهديدات السيبرانية أثناء استخدام الشبكات العامة.

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