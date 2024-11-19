محافظ الأقصر يبحث إنشاء سوق الحبيل الجديد

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، استعداد المحافظة لإنشاء سوق الخضار والفاكهة الحضاري الجديد بقرية الحبيل بمركز البياضية، والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية، واستيعاب أكبر عدد من التجار والبائعين، وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

وبحث المحافظ خلال اجتماع عقده بديوان عام محافظة الأقصر، خطة إنشاء السوق الذي سوف يتم إقامته على مساحة 5 أفدنة بعد أن تم تخصيص موقع جديد للسوق طبقا لقرار رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن يقوم وفد وزارة التنمية المحلية بزيارة الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية.

شهد الاجتماع كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مدينة البياضية ومسؤولي الأملاك والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والإتصالات والبيئة والشؤون القانونية وكافة الجهات المعنية.

محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء سوق الخضار والفاكهة الجديد بالحبيل

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد أجرى جولة فى مدينة البياضية، تفقد خلالها الموقع المخصص لإنشاء سوق الخضار والفاكهة الجديد بالحبيل، واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن الموقع الجديد الذي تم تخصيصه طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال هذه الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، والمهندس حيدر شاهين وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

اجتماع سوق الحبيل (1)

اجتماع سوق الحبيل (2)

اجتماع سوق الحبيل (3)

اجتماع سوق الحبيل (4)

اجتماع سوق الحبيل (5)

اجتماع سوق الحبيل (6)

اجتماع سوق الحبيل (7)

اجتماع سوق الحبيل (8)

الارض المخصصة لسوق الحبيل (1)

الارض المخصصة لسوق الحبيل (2)

جولة سوق الحبيل (1)

جولة سوق الحبيل (2)

جولة سوق الحبيل (3)

جولة سوق الحبيل (4)

جولة سوق الحبيل (5)